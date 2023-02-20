Kwadwo Opoku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kwadwo Opoku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kwadwo Opoku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kwadwo Opoku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kwadwo Opoku 13 Temmuz 2001 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kwadwo Opoku Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UKSPORTMAN.AGENCY yapmaktadır. Kwadwo Opoku, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Los Angeles FC futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles FC takımına 6 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Kwadwo Opoku'nin Los Angeles FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kwadwo Opoku Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Mahala_jnr

Kwadwo Opoku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kwadwo Opoku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kwadwo Opoku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kwadwo Opoku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ekim 2020 yılında LAFC

Kwadwo Opoku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kwadwo Opoku şuan Los Angeles FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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