Abraham Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abraham Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abraham Romero kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abraham Romero ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abraham Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abraham Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abraham Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abraham Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abraham Romero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abraham Romero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abraham Romero 18 Şubat 1998 tarihinde Pasadena, California şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Meksika,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Abraham Isaí Romero González şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abraham Romero Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. Abraham Romero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Los Angeles FC futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles FC takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abraham Romero'nin Los Angeles FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Abraham Romero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/airabraham1?lang=en

http://www.instagram.com/airabraham1/?hl=en

Abraham Romero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abraham Romero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Abraham Romero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abraham Romero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında CF Pachuca U20

30 Ocak 2019 yılında LA Galaxy II

27 Ocak 2021 yılında Orange County

4 Şubat 2022 yılında Las Vegas

26 Ocak 2023 yılında LAFC

Abraham Romero kimdir

Abraham Romero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abraham Romero şuan Los Angeles FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Abraham Romero Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Meksika U20 takımında 21 numaralı formasıyla 20 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Meksika U17 takımında 21 numaralı formasıyla 19 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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Abraham Romero nereli

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