Kellyn Acosta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kellyn Acosta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kellyn Acosta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kellyn Acosta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kellyn Acosta 24 Temmuz 1995 tarihinde Plano, Texas şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Kellyn Kai Perry-Acosta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kellyn Acosta Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Invest UK ltd yapmaktadır. Kellyn Acosta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Los Angeles FC futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles FC takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kellyn Acosta'nin Los Angeles FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kellyn Acosta Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/KellynAcosta

http://www.instagram.com/kellynacosta/

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Kellyn Acosta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kellyn Acosta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kellyn Acosta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kellyn Acosta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Temmuz 2012 yılında Dallas

23 Temmuz 2018 yılında Colorado

14 Ocak 2022 yılında LAFC

Kellyn Acosta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kellyn Acosta şuan Los Angeles FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Kellyn Acosta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri takımında 23 numaralı formasıyla 31 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 57 maçta 2 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U17 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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