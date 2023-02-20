İlie Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlie Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İlie Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İlie Sanchez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İlie Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlie Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İlie Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlie Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlie Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlie Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlie Sanchez 21 Kasım 1990 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Ilie Sánchez Farrés şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlie Sanchez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IDUB GLOBAL yapmaktadır. İlie Sanchez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Los Angeles FC futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles FC takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İlie Sanchez'nin Los Angeles FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İlie Sanchez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/iliesanchez

İlie Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlie Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İlie Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlie Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Barça U18

1 Temmuz 2008 yılında Barça U19

1 Temmuz 2009 yılında Barça Atlètic

1 Temmuz 2014 yılında 1860 München

31 Ağustos 2015 yılında Elche CF

30 Haziran 2016 yılında 1860 München

26 Ağustos 2016 yılında Kulüpsüz

13 Ocak 2017 yılında Kansas City

12 Ocak 2022 yılında LAFC

İlie Sanchez kimdir

İlie Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlie Sanchez şuan Los Angeles FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

F.C. Martinec, U.E. Catalonia, P.B. Collblanc

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İlie Sanchez nereli

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