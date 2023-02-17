Christian Bubalovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Bubalovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Bubalovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Bubalovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Bubalovic 9 Ağu 1991 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Avusturya,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Christian Bubalović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Bubalovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Christian Bubalovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Floridsdorfer AC futbol takımında oynamaktadır. Floridsdorfer AC takımına 31 Ağu 2017 tarihinde katılmıştır. Christian Bubalovic'nin Floridsdorfer AC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christian Bubalovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Bubalovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christian Bubalovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Bubalovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2002 yılında Rapid Altyapı

1 Temmuz 2005 yılında Rapid U15

1 Temmuz 2006 yılında Rapid U17

8 Eylül 2006 yılında Simmering Alt.

8 Ağu 2007 yılında Admira U17

1 Temmuz 2008 yılında E. Cottbus U19

1 Temmuz 2010 yılında E. Cottbus II

1 Temmuz 2012 yılında Rudar Velenje

1 Temmuz 2014 yılında SV Kapfenberg

17 Ocak 2016 yılında Birkirkara FC

31 Ağu 2017 yılında FAC

Christian Bubalovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Bubalovic şuan Floridsdorfer AC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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