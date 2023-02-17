Flavio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Flavio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Flavio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Flavio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Flavio 16 Aralık 1995 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Yeşil Burun Adaları uyrukludur.Gerçek adı da Flavio dos Santos Dias şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Flavio Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Asceta Sports yapmaktadır. Flavio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Floridsdorfer AC futbol takımında oynamaktadır. Floridsdorfer AC takımına 7 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Flavio'nin Floridsdorfer AC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Flavio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Flavio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Flavio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Flavio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında FC Admira II

1 Ocak 2015 yılında Stripfing

30 Haziran 2015 yılında FC Admira II

31 Ağu 2015 yılında FAC

8 Ocak 2018 yılında SV Ried

30 Ocak 2019 yılında SKU Amstetten

30 Haziran 2019 yılında SV Ried

1 Temmuz 2019 yılında Stripfing

30 Haziran 2020 yılında SV Ried

7 Eylül 2020 yılında FAC

Flavio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Flavio şuan Floridsdorfer AC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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