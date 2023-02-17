Thomas Fink kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Fink Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Fink adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Fink Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Fink 9 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Fink Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HARRER SPORT yapmaktadır. Thomas Fink, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Floridsdorfer AC futbol takımında oynamaktadır. Floridsdorfer AC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Thomas Fink'nin Floridsdorfer AC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thomas Fink Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/finkthomas_/?hl=de

Thomas Fink Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Fink isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thomas Fink Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Fink futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2010 yılında SC Weiz Alt.

1 Ocak 2013 yılında Sturm Altyapı

1 Temmuz 2013 yılında Stmk.-Sturm U15

1 Temmuz 2014 yılında Stmk.-Sturm U16

1 Temmuz 2015 yılında Stmk.-Sturm U18

1 Temmuz 2016 yılında Sturm Graz II

1 Temmuz 2017 yılında SC Weiz

1 Temmuz 2019 yılında Mattersburg II

22 Ağu 2020 yılında Grazer AK 1902

1 Temmuz 2022 yılında FAC

Thomas Fink Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Fink şuan Floridsdorfer AC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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