Eren Keles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eren Keles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eren Keles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eren Keles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eren Keles 13 Mayıs 1994 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Eren Keleş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eren Keles Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Eren Keles, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Floridsdorfer AC futbol takımında oynamaktadır. Floridsdorfer AC takımına 10 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eren Keles'nin Floridsdorfer AC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eren Keles Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/e.keles_94/

Eren Keles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eren Keles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eren Keles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eren Keles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2012 yılında Wiener Linien

1 Temmuz 2015 yılında First Vienna FC

28 Ocak 2017 yılında Rapid Wien II

1 Temmuz 2017 yılında Rapid Wien

31 Ocak 2018 yılında SKN St. Pölten

1 Ağu 2018 yılında Adanaspor

16 Ağu 2021 yılında Ankaraspor

20 Ocak 2022 yılında Tarsus İY

10 Temmuz 2022 yılında FAC

Eren Keles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eren Keles şuan Floridsdorfer AC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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