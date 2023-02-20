Christian Dahle Borchgrevink kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Dahle Borchgrevink Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christian Dahle Borchgrevink kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Christian Dahle Borchgrevink ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Christian Dahle Borchgrevink kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Dahle Borchgrevink Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christian Dahle Borchgrevink kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Dahle Borchgrevink Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Dahle Borchgrevink adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Dahle Borchgrevink Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Dahle Borchgrevink 11 Mayıs 1999 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Dahle Borchgrevink Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Access Sports yapmaktadır. Christian Dahle Borchgrevink, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vålerenga Fotball futbol takımında oynamaktadır. Vålerenga Fotball takımına 15 Mart 2017 tarihinde katılmıştır. Christian Dahle Borchgrevink'nin Vålerenga Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Christian Dahle Borchgrevink Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Dahle Borchgrevink isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Christian Dahle Borchgrevink Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Dahle Borchgrevink futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Mart 2017 yılında Vålerenga

15 Ağustos 2018 yılında HamKam

31 Aralık 2018 yılında Vålerenga

5 Nisan 2019 yılında Notodden

3 Haziran 2019 yılında Vålerenga

Christian Dahle Borchgrevink kimdir

Christian Dahle Borchgrevink Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Dahle Borchgrevink şuan Vålerenga Fotball takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lille Tøyen (-2008), Vålerenga (2009-2016)

Christian Dahle Borchgrevink Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U21 takımında 5 numaralı formasıyla 15 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U20 takımında 2 numaralı formasıyla 23 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 2 numaralı formasıyla 21 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 2 numaralı formasıyla 19 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 3 gol atmıştır.

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Christian Dahle Borchgrevink nereli

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