Clement Libertiaux kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Clement Libertiaux Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Clement Libertiaux adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Clement Libertiaux Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Clement Libertiaux 21 Şubat 1998 tarihinde Namur şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Clement Libertiaux Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Clement Libertiaux, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RAAL La Louvière futbol takımında oynamaktadır. RAAL La Louvière takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Clement Libertiaux'nin RAAL La Louvière ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Clement Libertiaux Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Clement Libertiaux isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Clement Libertiaux Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Clement Libertiaux futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Mouscron

1 Ocak 2020 yılında La Louvière

30 Haziran 2020 yılında Mouscron

1 Temmuz 2020 yılında La Louvière

Clement Libertiaux Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Clement Libertiaux şuan RAAL La Louvière takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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