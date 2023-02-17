Mohamed Soumare kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Soumare Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Soumare adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Soumare Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Soumare 25 Haziran 1996 tarihinde Conakry şehrinde doğmuştur. Belçika,Gine uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Soumare Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KV Sports Management yapmaktadır. Mohamed Soumare, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RAAL La Louvière futbol takımında oynamaktadır. RAAL La Louvière takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed Soumare'nin RAAL La Louvière ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Soumare Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Soumare isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Soumare Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Soumare futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Anderlecht U17

1 Temmuz 2013 yılında Anderlecht U19

1 Temmuz 2014 yılında AS Avellino

5 Ocak 2016 yılında Melfi

30 Haziran 2016 yılında Avellino

30 Ağu 2017 yılında Teramo

13 Ocak 2018 yılında Avellino

19 Ocak 2018 yılında F91 Dudelange

30 Haziran 2018 yılında Avellino

1 Temmuz 2018 yılında RE Virton

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında La Louvière

Mohamed Soumare Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Soumare şuan RAAL La Louvière takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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