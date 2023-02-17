Zakari Junior Lambo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakari Junior Lambo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zakari Junior Lambo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zakari Junior Lambo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zakari Junior Lambo 19 Ocak 1999 tarihinde Aalst şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Nijer,Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zakari Junior Lambo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Zakari Junior Lambo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RAAL La Louvière futbol takımında oynamaktadır. RAAL La Louvière takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zakari Junior Lambo'nin RAAL La Louvière ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zakari Junior Lambo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zakari Junior Lambo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Zakari Junior Lambo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zakari Junior Lambo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Mouscron U17

1 Temmuz 2016 yılında KSK Ronse U19

1 Temmuz 2017 yılında KSK Ronse

1 Temmuz 2018 yılında KVC Winkel Sp.

1 Temmuz 2019 yılında KSK Ronse

1 Temmuz 2020 yılında FC Knokke

1 Temmuz 2022 yılında La Louvière

Zakari Junior Lambo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zakari Junior Lambo şuan RAAL La Louvière takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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