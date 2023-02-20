Cristian Holguin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Holguin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Holguin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Holguin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Holguin 8 Temmuz 2004 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Yesid Holguín Lora şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Holguin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Leones FC futbol takımında oynamaktadır. Leones FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Cristian Holguin'nin Leones FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Holguin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Holguin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Holguin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Holguin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Leones FC

Cristian Holguin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Holguin şuan Leones FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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