Juan Osorio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Osorio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Osorio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Osorio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Osorio 9 Mart 2003 tarihinde Queens şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Sebastián Osorio Ceballos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Osorio Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Leones FC futbol takımında oynamaktadır. Leones FC takımına - tarihinde katılmıştır. Juan Osorio'nin Leones FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Osorio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Osorio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Osorio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Osorio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Leones U20

1 Ocak 2022 yılında CD América

1 Mayıs 2022 yılında Leones FC

Juan Osorio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Osorio şuan Leones FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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