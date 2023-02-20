Wilmar Arango kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilmar Arango Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wilmar Arango adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wilmar Arango Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wilmar Arango 13 Şubat 1998 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da John Wilmar Arango Monsalve şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wilmar Arango Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alinea yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Leones FC futbol takımında oynamaktadır. Leones FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Wilmar Arango'nin Leones FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wilmar Arango Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wilmar Arango isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wilmar Arango Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wilmar Arango futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Fortaleza CEIF

1 Ocak 2021 yılında Leones FC

Wilmar Arango Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wilmar Arango şuan Leones FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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