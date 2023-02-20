Juan Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Herrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Herrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Herrera 19 Mayıs 2001 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Sebastián Herrera Caballero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Herrera Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini POSSOFUTBOL yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Leones FC futbol takımında oynamaktadır. Leones FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Juan Herrera'nin Leones FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Herrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Herrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Herrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Herrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Leones FC

Juan Herrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Herrera şuan Leones FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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