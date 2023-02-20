German Meneses kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 German Meneses Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak German Meneses adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

German Meneses Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

German Meneses 28 Şubat 2002 tarihinde Cisneros şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Germán Alexis Meneses Rojas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

German Meneses Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Go Pro Sport Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Leones FC futbol takımında oynamaktadır. Leones FC takımına - tarihinde katılmıştır. German Meneses'nin Leones FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

German Meneses Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

German Meneses isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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German Meneses Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

German Meneses futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Eylül 2020 yılında FC Porto B

30 Haziran 2021 yılında Leones FC

1 Temmuz 2021 yılında Leixões A23

30 Haziran 2022 yılında Leones FC

German Meneses Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

German Meneses şuan Leones FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

German Meneses Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

C.D. Estudiantil

Kolombiya U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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