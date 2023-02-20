Yeison Fuentes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yeison Fuentes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yeison Fuentes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yeison Fuentes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yeison Fuentes 1 Ocak 2002 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Yeison David Fuentes Mendoza şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yeison Fuentes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Leones FC futbol takımında oynamaktadır. Leones FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yeison Fuentes'nin Leones FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yeison Fuentes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yeison Fuentes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında Leones FC
Yeison Fuentes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yeison Fuentes şuan Leones FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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