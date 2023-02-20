Sebastian Ramos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Ramos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Ramos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Ramos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Ramos 23 Mart 1999 tarihinde Apartadó şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián Ramos Lopéz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Ramos Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Connect Sports yapmaktadır. Sebastian Ramos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Leones FC futbol takımında oynamaktadır. Leones FC takımına - tarihinde katılmıştır. Sebastian Ramos'nin Leones FC ile sözleşmesi 30 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Ramos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Ramos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Ramos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Ramos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Ramos şuan Leones FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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