Mateo Zuleta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Zuleta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Zuleta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mateo Zuleta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mateo Zuleta 7 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mateo Zuleta Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Leones FC futbol takımında oynamaktadır. Leones FC takımına - tarihinde katılmıştır. Mateo Zuleta'nin Leones FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mateo Zuleta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mateo Zuleta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mateo Zuleta şuan Leones FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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