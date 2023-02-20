Mateo Zuleta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Zuleta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mateo Zuleta kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mateo Zuleta ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.