Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ever Meza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ever Meza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ever Meza 21 Temmuz 2000 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Ever William Meza Mercado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ever Meza Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini POSSOFUTBOL yapmaktadır. Ever Meza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Leones FC futbol takımında oynamaktadır. Leones FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ever Meza'nin Leones FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ever Meza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ever Meza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ever Meza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ever Meza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Llaneros FC

1 Ocak 2021 yılında Leones FC

Ever Meza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ever Meza şuan Leones FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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