Juan David Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan David Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan David Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan David Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan David Ramirez 9 Ocak 1997 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan David Ramírez Bolívar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan David Ramirez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Dreams yapmaktadır. Juan David Ramirez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Leones FC futbol takımında oynamaktadır. Leones FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Juan David Ramirez'nin Leones FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan David Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan David Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan David Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan David Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Atl. Nacional

5 Şubat 2019 yılında Bold FC

31 Aralık 2019 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında Leones FC

Juan David Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan David Ramirez şuan Leones FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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