Luis Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Ortiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luis Ortiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luis Ortiz 8 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luis Ortiz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Leones FC futbol takımında oynamaktadır. Leones FC takımına - tarihinde katılmıştır. Luis Ortiz'nin Leones FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Luis Ortiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luis Ortiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luis Ortiz şuan Leones FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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