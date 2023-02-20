Luis Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Luis Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luis Ortiz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.