Cristian Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Rodriguez 1 Ekim 2001 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Rodríguez Cespedes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Rodriguez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Simple Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Leones FC futbol takımında oynamaktadır. Leones FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Cristian Rodriguez'nin Leones FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Leones FC

1 Temmuz 2021 yılında CD América

31 Aralık 2021 yılında Leones FC

Cristian Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Rodriguez şuan Leones FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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