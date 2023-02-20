Pablo Ospina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Ospina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Ospina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Ospina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Ospina 26 Aralık 2002 tarihinde Rionegro şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Andrés Ospina Berrío şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Ospina Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pablo Ospina, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Leones FC futbol takımında oynamaktadır. Leones FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Pablo Ospina'nin Leones FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pablo Ospina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Ospina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pablo Ospina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Ospina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Leones FC

Pablo Ospina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Ospina şuan Leones FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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