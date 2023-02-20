Jonathan Monsalve kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Monsalve Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Monsalve adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Monsalve Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Monsalve 30 Temmuz 1998 tarihinde Bello şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Monsalve Montoya şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Monsalve Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Leones FC futbol takımında oynamaktadır. Leones FC takımına - tarihinde katılmıştır. Jonathan Monsalve'nin Leones FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonathan Monsalve Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Monsalve isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan Monsalve Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Monsalve Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Monsalve şuan Leones FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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