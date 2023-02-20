Kevin Tamayo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Tamayo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Tamayo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kevin Tamayo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kevin Tamayo 27 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kevin Tamayo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Leones FC futbol takımında oynamaktadır. Leones FC takımına - tarihinde katılmıştır. Kevin Tamayo'nin Leones FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kevin Tamayo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kevin Tamayo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kevin Tamayo şuan Leones FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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