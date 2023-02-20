Jhonatan Restrepo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhonatan Restrepo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhonatan Restrepo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhonatan Restrepo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhonatan Restrepo 28 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhonatan Restrepo Álvarez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhonatan Restrepo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Go Pro Sport Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Leones FC futbol takımında oynamaktadır. Leones FC takımına - tarihinde katılmıştır. Jhonatan Restrepo'nin Leones FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhonatan Restrepo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhonatan Restrepo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhonatan Restrepo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhonatan Restrepo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhonatan Restrepo şuan Leones FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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