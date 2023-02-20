Carlos Gallego kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Gallego Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Gallego adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Gallego Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Gallego 9 Mart 1989 tarihinde Itagüí, Antioquia şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Andrés Gallego Castañeda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Gallego Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MMM yapmaktadır. Carlos Gallego, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Leones FC futbol takımında oynamaktadır. Leones FC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Carlos Gallego'nin Leones FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Gallego Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Gallego isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Gallego Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Gallego futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Envigado

1 Temmuz 2011 yılında Dep. Rionegro

30 Haziran 2012 yılında Envigado

1 Temmuz 2012 yılında Atlético Huila

31 Aralık 2012 yılında Envigado

1 Ocak 2013 yılında Dep. Rionegro

1 Temmuz 2013 yılında A. Bucaramanga

1 Ocak 2015 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2016 yılında Cúcuta Dep.

1 Ocak 2017 yılında CA Veragüense

1 Temmuz 2018 yılında Leones FC

1 Temmuz 2019 yılında Tauro FC

30 Haziran 2020 yılında Leones FC

Carlos Gallego Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Gallego şuan Leones FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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