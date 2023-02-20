Miguel Arboleda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Arboleda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Arboleda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Arboleda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Arboleda 15 Ağustos 1999 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Miguel Ángel Arboleda Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Arboleda Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Miguel Arboleda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Leones FC futbol takımında oynamaktadır. Leones FC takımına 7 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Miguel Arboleda'nin Leones FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Miguel Arboleda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miguel Arboleda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miguel Arboleda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Arboleda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2020 yılında Leones FC

Miguel Arboleda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Arboleda şuan Leones FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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