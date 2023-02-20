David Villa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Villa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Villa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
David Villa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
David Villa 25 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
David Villa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Leones FC futbol takımında oynamaktadır. Leones FC takımına - tarihinde katılmıştır. David Villa'nin Leones FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
David Villa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
David Villa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
David Villa şuan Leones FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.