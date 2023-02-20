Juan Valencia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Valencia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Valencia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Juan Valencia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Juan Valencia 9 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Juan Valencia Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Leones FC futbol takımında oynamaktadır. Leones FC takımına - tarihinde katılmıştır. Juan Valencia'nin Leones FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Juan Valencia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Juan Valencia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Juan Valencia şuan Leones FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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