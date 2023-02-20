Daniel Marmolejo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Marmolejo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Marmolejo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Daniel Marmolejo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Daniel Marmolejo 20 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Daniel Marmolejo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Leones FC futbol takımında oynamaktadır. Leones FC takımına - tarihinde katılmıştır. Daniel Marmolejo'nin Leones FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Daniel Marmolejo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Daniel Marmolejo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Daniel Marmolejo şuan Leones FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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