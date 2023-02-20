Deiby Velez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deiby Velez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Deiby Velez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Deiby Velez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.