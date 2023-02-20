Deiby Velez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deiby Velez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Deiby Velez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Deiby Velez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Deiby Velez 16 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Deiby Velez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Leones FC futbol takımında oynamaktadır. Leones FC takımına - tarihinde katılmıştır. Deiby Velez'nin Leones FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Deiby Velez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Deiby Velez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Deiby Velez şuan Leones FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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