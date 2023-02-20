Sebastian Urrea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Urrea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Urrea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Urrea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Urrea 7 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián Urrea Arbeláez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Urrea Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Leones FC futbol takımında oynamaktadır. Leones FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Urrea'nin Leones FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Urrea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Urrea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sebastian Urrea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Urrea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Leones FC

Sebastian Urrea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Urrea şuan Leones FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.