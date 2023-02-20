Roinner Fruto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roinner Fruto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Roinner Fruto kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Roinner Fruto ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.