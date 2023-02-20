Roinner Fruto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roinner Fruto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roinner Fruto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Roinner Fruto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Roinner Fruto 29 Mart 2003 tarihinde Valledupar şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Roinner Andrés Fruto Pertuz şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Roinner Fruto Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Roinner Fruto, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Leones FC futbol takımında oynamaktadır. Leones FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Roinner Fruto'nin Leones FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Roinner Fruto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Roinner Fruto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında Leones FC
Roinner Fruto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Roinner Fruto şuan Leones FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.
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