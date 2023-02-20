Daniel Aguirre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Aguirre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Aguirre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Aguirre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Aguirre 2 Temmuz 1999 tarihinde Redwood City, California şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Aguirre Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Los Angeles Galaxy futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles Galaxy takımına 7 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Aguirre'nin Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Aguirre Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/theambitiouschiri/

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Daniel Aguirre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Aguirre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Aguirre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Aguirre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

7 Nisan 2021 yılında LA Galaxy II

7 Temmuz 2021 yılında Los Angeles

Daniel Aguirre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Aguirre şuan Los Angeles Galaxy takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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