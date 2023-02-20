Martin Caceres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Caceres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Caceres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Caceres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Caceres 7 Nisan 1987 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da José Martín Cáceres Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Caceres Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Martin Caceres, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Los Angeles Galaxy futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles Galaxy takımına 24 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Caceres'nin Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Caceres Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/martincaceres_7/

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Martin Caceres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Caceres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Martin Caceres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Caceres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Defensor

1 Temmuz 2007 yılında Villarreal

27 Temmuz 2007 yılında Recr. Huelva

30 Haziran 2008 yılında Villarreal

1 Temmuz 2008 yılında Barcelona

6 Ağustos 2009 yılında Juventus

30 Haziran 2010 yılında Barcelona

29 Ağustos 2010 yılında Sevilla

30 Haziran 2011 yılında Barcelona

1 Temmuz 2011 yılında Sevilla

30 Ocak 2012 yılında Juventus

30 Haziran 2012 yılında Sevilla

1 Temmuz 2012 yılında Juventus

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

16 Şubat 2017 yılında Southampton

4 Ağustos 2017 yılında Hellas Verona

8 Ocak 2018 yılında Lazio

29 Ocak 2019 yılında Juventus

30 Haziran 2019 yılında Lazio

30 Ağustos 2019 yılında Fiorentina

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2021 yılında Cagliari

30 Ocak 2022 yılında Levante

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

24 Ağustos 2022 yılında Los Angeles

Martin Caceres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Caceres şuan Los Angeles Galaxy takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Martin Caceres Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Defensor Sporting (-2005)

Uruguay takımında 22 numaralı formasıyla 12 Eylül 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 116 maçta 4 gol atmıştır.

Uruguay U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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