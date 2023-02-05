Calegari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Calegari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Calegari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Calegari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Calegari 27 Şubat 2002 tarihinde Cuiabá şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Felipe Calegari şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Calegari Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFM Agency yapmaktadır. Calegari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense Football Club futbol takımında oynamaktadır. Fluminense Football Club takımına 6 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Calegari'nin Fluminense Football Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Calegari Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/calegari02/

Calegari Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Calegari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Calegari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Calegari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2020 yılında Fluminense

Calegari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Calegari şuan Fluminense Football Club takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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