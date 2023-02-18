Novak Micovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Novak Micovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Novak Micovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Novak Micovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Novak Micovic 25 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Новак Мићовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Novak Micovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Novak Micovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Čukarički futbol takımında oynamaktadır. FK Čukarički takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Novak Micovic'nin FK Čukarički ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Novak Micovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nolemicovic/

Novak Micovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Novak Micovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Novak Micovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Novak Micovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Čukarički U19

14 Ocak 2020 yılında IMT Belgrad

30 Haziran 2020 yılında Čukarički U19

1 Temmuz 2020 yılında Čukarički

14 Temmuz 2020 yılında IMT Belgrad

31 Aralık 2020 yılında Čukarički

Novak Micovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Novak Micovic şuan FK Čukarički takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Novak Micovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Roter Stern Belgrad, FK Čukarički

Sırbistan U19 takımında 1 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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