Almir Aganspahic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Almir Aganspahic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Almir Aganspahic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Almir Aganspahic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Almir Aganspahic 12 Eylül 1996 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Almir Aganspahić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Almir Aganspahic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FutureBall yapmaktadır. Almir Aganspahic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Čukarički futbol takımında oynamaktadır. FK Čukarički takımına 10 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Almir Aganspahic'nin FK Čukarički ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Almir Aganspahic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Almir Aganspahic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Almir Aganspahic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Almir Aganspahic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Mart 2013 yılında FK Sarajevo

13 Şubat 2015 yılında NK Osijek

24 Şubat 2016 yılında Raufoss

2 Şubat 2017 yılında Mladost Kakanj

7 Temmuz 2018 yılında FK Krupa

1 Temmuz 2019 yılında Celik Zenica

3 Ağu 2020 yılında Novi Pazar

10 Şubat 2022 yılında Čukarički

20 Ağu 2022 yılında Sumqayıt

31 Aralık 2022 yılında Čukarički

Almir Aganspahic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Almir Aganspahic şuan FK Čukarički takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Almir Aganspahic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Novi Grad Sarajevo

Bosna-Hersek U18 takımında 9 numaralı formasıyla 13 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U17 takımında 11 numaralı formasıyla 8 Mart 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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