Marko Docic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Docic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Docic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Docic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Docic 21 Nisan 1993 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Марко Доцић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Docic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Docic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Čukarički futbol takımında oynamaktadır. FK Čukarički takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Marko Docic'nin FK Čukarički ile sözleşmesi 1 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marko Docic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Docic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.70 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marko Docic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Docic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Radnicki Obrenovac

1 Ocak 2012 yılında Srem Jakovo

1 Temmuz 2013 yılında Javor-Matis

1 Temmuz 2016 yılında Čukarički

Marko Docic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Docic şuan FK Čukarički takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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