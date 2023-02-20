Marcus Ferkranus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Ferkranus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcus Ferkranus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcus Ferkranus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcus Ferkranus 10 Mayıs 2003 tarihinde Santa Clarita, California şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Marcus Ashton Ferkranus şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcus Ferkranus Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcus Ferkranus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Los Angeles Galaxy futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles Galaxy takımına 22 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Marcus Ferkranus'nin Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcus Ferkranus Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/marcusferkranus

http://www.instagram.com/marcusferkranus/

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Marcus Ferkranus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcus Ferkranus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Marcus Ferkranus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcus Ferkranus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında LA Galaxy Acad.

24 Temmuz 2019 yılında LA Galaxy II

30 Kasım 2019 yılında LA Galaxy Acad.

7 Mart 2020 yılında LA Galaxy II

30 Kasım 2020 yılında LA Galaxy Acad.

22 Ocak 2021 yılında Los Angeles

26 Temmuz 2022 yılında Phoenix Rising

30 Kasım 2022 yılında Los Angeles

Marcus Ferkranus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcus Ferkranus şuan Los Angeles Galaxy takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Marcus Ferkranus Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 4 numaralı formasıyla 26 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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