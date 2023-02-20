Raheem Edwards kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raheem Edwards Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raheem Edwards adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raheem Edwards Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raheem Edwards 17 Temmuz 1995 tarihinde Toronto, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Kanada,Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Raheem Nathaniel Anfernee Edwards şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raheem Edwards Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Raheem Edwards, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Los Angeles Galaxy futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles Galaxy takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Raheem Edwards'nin Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Raheem Edwards Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raheem Edwards isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Raheem Edwards Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raheem Edwards futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında Toronto FC II

2 Mart 2017 yılında Toronto

12 Aralık 2017 yılında LAFC

13 Aralık 2017 yılında Montreal

17 Temmuz 2018 yılında Chicago

11 Şubat 2020 yılında Minnesota

17 Aralık 2020 yılında LAFC

5 Mayıs 2021 yılında Las Vegas

6 Mayıs 2021 yılında LAFC

7 Ocak 2022 yılında Los Angeles

Raheem Edwards Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raheem Edwards şuan Los Angeles Galaxy takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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