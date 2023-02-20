Gaston Brugman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Brugman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaston Brugman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaston Brugman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaston Brugman 7 Eylül 1992 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Gastón Brugman Duarte şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaston Brugman Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Gaston Brugman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Los Angeles Galaxy futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles Galaxy takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gaston Brugman'nin Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Gaston Brugman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/gastonbrugman

http://www.instagram.com/gastonb16/

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http://www.facebook.com/gastonb16

Gaston Brugman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gaston Brugman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gaston Brugman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaston Brugman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Empoli U19

1 Temmuz 2011 yılında Empoli

8 Ağustos 2012 yılında Pescara

31 Ocak 2013 yılında Grosseto

30 Haziran 2013 yılında Pescara

10 Temmuz 2015 yılında Palermo

30 Haziran 2016 yılında Pescara

1 Ağustos 2019 yılında Parma

22 Ocak 2020 yılında Pescara

23 Ocak 2020 yılında Parma

31 Ağustos 2021 yılında Real Oviedo

30 Haziran 2022 yılında Parma

7 Temmuz 2022 yılında Los Angeles

Gaston Brugman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaston Brugman şuan Los Angeles Galaxy takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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