Douglas Costa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Douglas Costa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Douglas Costa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Douglas Costa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Douglas Costa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Douglas Costa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Douglas Costa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Douglas Costa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Douglas Costa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Douglas Costa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Douglas Costa 14 Eylül 1990 tarihinde Sapucaia do Sul şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Douglas Costa de Souza şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Douglas Costa Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Branchini Associati S.p.A. yapmaktadır. Douglas Costa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Los Angeles Galaxy futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles Galaxy takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Douglas Costa'nin Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Douglas Costa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/douglascosta

http://www.instagram.com/douglascosta/

http://www.facebook.com/Douglascosta20

Douglas Costa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Douglas Costa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 55.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Douglas Costa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Douglas Costa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2007 yılında Grêmio

1 Ocak 2010 yılında Shakhtar D.

1 Temmuz 2015 yılında Bayern

12 Temmuz 2017 yılında Juventus

30 Haziran 2018 yılında Bayern

1 Temmuz 2018 yılında Juventus

5 Ekim 2020 yılında Bayern

20 Mayıs 2021 yılında Juventus

21 Mayıs 2021 yılında Grêmio

10 Şubat 2022 yılında Los Angeles

29 Haziran 2022 yılında Grêmio

30 Haziran 2022 yılında Juventus

7 Temmuz 2022 yılında Los Angeles

Douglas Costa kimdir

Douglas Costa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Douglas Costa şuan Los Angeles Galaxy takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sapucaiense (1999-2001); Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense (2001-2008)

Douglas Costa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Brezilya takımında 7 numaralı formasıyla 12 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 31 maçta 3 gol atmıştır.

Brezilya U20 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Douglas Costa nereli

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