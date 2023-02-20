Adam Saldana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Saldana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Saldana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Saldana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Saldana 7 Şubat 2002 tarihinde Panorama City, California şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Adam Jesús Jr. Esparza-Saldaña şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Saldana Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adam Saldana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Los Angeles Galaxy futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles Galaxy takımına 19 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Adam Saldana'nin Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Adam Saldana Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/adamsa1dana/

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Adam Saldana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Saldana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Adam Saldana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Saldana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında LA Galaxy Acad.

18 Haziran 2019 yılında LA Galaxy II

19 Ocak 2021 yılında Los Angeles

Adam Saldana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Saldana şuan Los Angeles Galaxy takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

Adam Saldana Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri U17 takımında 16 numaralı formasıyla 29 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 1 gol atmıştır.

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