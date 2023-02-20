Jonathan Klinsmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Klinsmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Klinsmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Klinsmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Klinsmann 8 Nisan 1997 tarihinde München şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Almanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Klinsmann Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Octagon yapmaktadır. Jonathan Klinsmann, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Los Angeles Galaxy futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles Galaxy takımına 20 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Jonathan Klinsmann'nin Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Klinsmann Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jklinsmann33/

Haberin Devamı

Jonathan Klinsmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Klinsmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Jonathan Klinsmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Klinsmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında B. Münih Alt.

1 Temmuz 2009 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2010 yılında Pateadores

1 Ocak 2012 yılında Irvine Strikers

1 Ocak 2015 yılında UC Berkeley

10 Temmuz 2017 yılında Hertha Berlin

1 Temmuz 2019 yılında FC St. Gallen

20 Ağustos 2020 yılında Los Angeles

Jonathan Klinsmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Klinsmann şuan Los Angeles Galaxy takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jonathan Klinsmann Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Blades 08 (1/2005-12/2007), Irvine Lasers (1/2008-2008), TSV Gründwald (2008-12/2008), FC Bayern München (1/2009-2009), Pateadores FC Irvine (1/2010-12/2011) Irvine Strikers (1/2012-12/2014)

Amerika Birleşik Devletleri U23 takımında 22 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 1 numaralı formasıyla 6 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U18 takımında 12 numaralı formasıyla 10 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.