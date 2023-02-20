Dejan Joveljic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejan Joveljic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dejan Joveljic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dejan Joveljic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dejan Joveljic 7 Ağustos 1999 tarihinde Bijeljina şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Dejan Joveljić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dejan Joveljic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INTERNATIONAL SPORTS OFFICE yapmaktadır. Dejan Joveljic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Los Angeles Galaxy futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles Galaxy takımına 5 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Dejan Joveljic'nin Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Dejan Joveljic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/joveljic/

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Dejan Joveljic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dejan Joveljic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dejan Joveljic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dejan Joveljic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Kızılyıldız U17

1 Temmuz 2016 yılında Kızılyıldız U19

1 Temmuz 2017 yılında Kızılyıldız

1 Temmuz 2019 yılında E. Frankfurt

31 Ocak 2020 yılında RSC Anderlecht

30 Haziran 2020 yılında E. Frankfurt

26 Ağustos 2020 yılında Wolfsberger AC

30 Haziran 2021 yılında E. Frankfurt

5 Ağustos 2021 yılında Los Angeles

Dejan Joveljic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dejan Joveljic şuan Los Angeles Galaxy takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dejan Joveljic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Roter Stern Belgrad (2010-2018)

Sırbistan takımında 9 numaralı formasıyla 7 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U21 takımında 9 numaralı formasıyla 15 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

Sırbistan U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 9 gol atmıştır.

Sırbistan U16 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 6 gol atmıştır.

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