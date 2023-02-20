Sega Coulibaly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sega Coulibaly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sega Coulibaly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sega Coulibaly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sega Coulibaly 9 Haziran 1996 tarihinde Bamako şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fransa,Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sega Coulibaly Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mansa Sports Management yapmaktadır. Sega Coulibaly, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Los Angeles Galaxy futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles Galaxy takımına 28 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Sega Coulibaly'nin Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sega Coulibaly Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/waraba45

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http://www.instagram.com/couli.45/

Sega Coulibaly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sega Coulibaly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sega Coulibaly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sega Coulibaly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Rennes U19

1 Temmuz 2013 yılında Rennes B

13 Temmuz 2016 yılında Rennes

2 Ağustos 2016 yılında CS Sedan

30 Haziran 2017 yılında Rennes

1 Temmuz 2017 yılında Rennes B

26 Ocak 2018 yılında US Avranches

30 Haziran 2018 yılında Rennes B

1 Temmuz 2018 yılında AS Nancy

2 Eylül 2019 yılında US Avranches

30 Haziran 2020 yılında AS Nancy

28 Nisan 2021 yılında Los Angeles

Sega Coulibaly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sega Coulibaly şuan Los Angeles Galaxy takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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